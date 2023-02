‘Morangos Com Açúcar’ estão de regresso e já há data para os castings

Dez anos depois da última temporada, a série juvenil de sucesso da TVI Morangos com Açúcar está de regresso à televisão. Esta aposta vai contar com antigas estrelas, mas quer encontrar novas e já há data para os castings: 11 de fevereiro, das 9.00 às 18.00 horas, em Lisboa.

“Os Morangos Com Açúcar estão de volta e esta é a tua oportunidade!”, lê-se nas redes sociais da TVI. De acordo com a informação já avançada, o seriado vai contar com duas temporadas e a “TVI e a Amazon Prime Vídeo vão dar a oportunidade a mil jovens (dos 18 aos 22 anos) de participar no casting”. As provas vão decorrer no Parque das Nações, no PT Meeting Center, junto ao Altice Arena.

Depois da nona e última temporada, que terminou em setembro de 2012, os Morangos com Açúcar, série juvenil que lançou celebridades como Rita Pereira, Pedro Teixeira, João Catarré ou Cláudia Vieira, estão de volta, acaba de anunciar a TVI.

“Do elenco vão fazer parte atores das temporadas anteriores bem como novos talentos, alguns dos quais selecionados através da realização de um casting aberto. À semelhança do que aconteceu no passado, a série representa uma oportunidade para descobrir e lançar novos nomes no universo da ficção” refere a estação em comunicado.

A primeira temporada da série acompanha o ano escolar e a segunda foca-se nas férias de verão. “Estamos muito contentes por ter Morangos com Açúcar de volta à TVI. É parte da história do canal, como um dos formatos mais impressionantes e com mais sucesso da história da televisão portuguesa”, afirma o diretor-geral da TVI. “Estamos a celebrar 30 anos, portanto, faz sentido trazer de volta. Este é um compromisso forte, em sintonia com as tendências internacionais. Em parceria com uma marca global, como a Prime Video, acreditamos que Morangos com Açúcar vai ganhar uma nova dimensão a nível internacional e atingir novas gerações, num formato que toda a família vai adorar”, acrescenta José Eduardo Moniz.