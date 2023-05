Um dia, dois looks, o mesmo estilista. Georgina curvilínea em Cannes

Primeiro em dourado, depois em negro, mas sempre, sempre em coleante e a realçar as curvas. A empresária e influenciadora Georgina Rodriguez aterrou em Cannes, no Sul de França, e para o festival de cinema num micro-vestido lilás, mas logo a escolha deu lugar a outras tramas, tecidos e cortes mais exuberantes.

Tal como em 2019 e em 2022, a companheira de Cristiano Ronaldo voltou a apostar no seu estilista de eleição para os vestidos que escolheu levar: o tunisino Ali Karoui e cujo trabalho está sediado no Dubai.

Durante a tarde de quinta-feira, 25 de maio, Gio escolheu comparecer à estreia do filme L’Ete Dernier, com um vestido longo, dourado, de corte em sereia e de alças cruzadas nas costas e presas numa costura funda

Já para a gala anual da amfAR, Cinema Against AIDS, no âmbito do festival e na mesma quinta-feira, 25, a companheira do internacional português optou por um vestido negro mais curto, de racha profunda e com decote cai-cai num dos formatos que Gio mais aprecia: em forma de coração.