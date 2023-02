Um em cada três vai trabalhar doente para provar isso mesmo aos colegas, diz estudo

Seja por receio de serem vistos como colegas nas fiáveis, seja para não atolar os outros com trabalho ou por volume de trabalho inadiável, mais de 1/3 (38%) diz ir trabalhar doente para provar que estão mesmo indispostos, tendo por base aquelas primeiras razões.

Mas há mais razões, segundo o estudo encomendo por uma marca de produtos para a tosse, um em cada cinco (21%) vão para mostrar o quanto são dedicados, enquanto 18% não confiam nos outros para fazer o trabalho deles adequadamente.

Segundo a análise que auscultou dois mil indivíduos empregados, três em cada quatro trabalhadores ainda sentem a obrigação de ir trabalhar quando estão engripados, embora mais de metade dos colegas (57%) preferisse que os seus colegas doentes ficassem em casa.

Curar a gripe? Esperar que passe…

Segundo a análise, seis em cada dez entrevistados (59%) também acham que a melhor maneira de superar uma gripe é esperar que passem, enquanto 61% crê realmente que não está doente. No entanto, 43% acha que é “egoísta” quando os colegas chegam ao trabalho doentes, com 48% a acreditar que ficaram constipados nos últimos dias por contacto com um colega infetado nos últimos 12 meses. No último ano, o trabalhador médio foi trabalhar em média quatro vezes com sintomas como tosse, dor de cabeça ou dor de garganta.