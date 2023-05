Um post de Margarida Corceiro vale “à volta de dez mil euros”

Rosto da televisão, como atriz e agora como apresentadora na TVI, manequim e a maior influenciadora digital em Portugal segundo a Forbes. Eis Margarida Corceiro aos 20 anos.

“Um conteúdo meu por post, uma fotografia, pode ficar à volta dos dez mil euros. Mas é muito raro uma marca pedir só um post, normalmente, é um pack”, revelou a namorada do jogador do Chelsea João Félix em declarações à revista, antecipando que podia não fazer mais nada na vida. “Posso viver bem do Instagram, é a minha maior fonte de rendimento, ganho mais no Instagram do que trabalhando como atriz”, admitiu, de seguida, ela que integra a nova temporada dos Morangos com Açúcar, da TVI.

Segundo a lista dos “25 mais influentes no Instagram em Portugal”, elaborada pela revista “Forbes”, Margarida Corceiro lidera a tabela, com um nível de influência de 9 e uma taxa de engagement de 8,14”, “a maior entre os 25 influenciadores”.

atriz à publicação.

Em segundo lugar na tabela surge o ator Pedro Barroso, com um nível de influência de 8,16, seguido da cantora Bárbara Bandeira – que vai fazer a primeira parte dos Coldplay, em Coimbra, este mês -, com 7,8. Rita Pereira (7,44) e Carolina Loureiro (7,44) fecham os cinco primeiros classificados.

