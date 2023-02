Uma regra e três detalhes para descobrir se o ‘buzz cut’ lhe fica bem

É uma escolha de corte de cabelo dramática e que não se ajusta a todas as pessoas. Sabendo de antemão destes pressupostos, saiba que o cabelo mesmo muito curto, mais que o pixie, ou mesmo rapado está de volta às tendências de moda.

Que o diga a cantora Doja Cat, uma verdadeira embaixadora desta tendência e que partilhou nas redes sociais e tem vindo a explorar ao máximo quer na semana de moda de Paris, quer mais recentemente nos Grammy.

Mas uma vez vencido o preconceito de que só existe feminilidade com cabelos longos, está sempre a tempo de arriscar num dos aspetos mais reversíveis da vida: o cabelo. Sim, caracteriza-se por voltar a crescer, não havendo, claro, problemas de saúde associados.

Se quer cortar com o seu histórico capilar e sente que as aplicações que mimetizam o seu visual mediante novas permissas não lhe dissipam todas as dúvidas, conheça a regra que a vai deixar esclarecida: se a distância da ponta do lóbulo da orelha ao queixo for menor do que 5,71 centímetros, então pode arriscar. A medida é do especialista, estilista britânico John Frieda.

É importante vincar que este tipo de cortes acaba por sair mais favorecido para quem tem os cabelos grossos e abundandes, conferindo uma aparência mais densa quando cortado. O Buzz Cut também sai mais realçado em rostos quadrados, ovais ou em forma de coração.

Por fim, saiba que há vários tamanhos de buzz cut e que um hairtsylist a pode ajudar na decisão e que as técnicas de coloração também podem ser exploradas neste tipo de propostas, permitindo jogo de cores e até desenhos tingidos nos pequenos fios de cabelo.

Uma útima nota caso enverede por esta opção: se optar por esta solução, deve também trabalhar a paciência. O cabelo cresce cerca de centímetro e meio por mês, o que vai consumir algum tempo e obrigar a encontrar novos cortes que acomodem o crescimento, caso seja a sua vontade.