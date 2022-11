Undershadow, a nova técnica de maquilhagem que promete elevar o seu olhar

Está cansada de uma maquilhagem básica e sem inovação? Então a Undershadow é para si. Esta é uma técnica nova de maquilhagem que promete revolucionar o seu olhar e elevá-lo a outro nível.

Em primeiro lugar se quer ter sucesso com qualquer tipo de maquilhagem nos olhos não deve temer fazer um bom jogo de sombras e brincar com as cores e texturas.

A undershadow é a parente mais provocante do olho esfumado sendo que, a maior diferença entre estas duas técnicas é que em vez de ter uma mancha mais escura na parte inferior do olho passa a ter um toque vibrante e elétrico.

De forma a conseguir um aspeto perfeito e ousado deve começar por preparar bem a área dos olhos. De seguida, preparar a pele, eleger um corretivo leve e que não se acomode nas linhas sob os olhos e se misture bem.

De forma a trazer algum equilíbrio use uma sombra suave e subtil nas pálpebras superior e use um eyeliner para fazer um delineado longo.

Pode estender o delineado até ao canto interno do olho alongando os olhos e destacando ainda mais a cor da sua sombra.

Escolha ainda uma cor ousada e pigmentada e aplique-a na área da linha sob os olhos com a ajuda de um pincel de sombra fino.

Se desejar obter uma dimensão extra use primeiro um tom escuro e esfume levemente com uma versão mais clara do mesmo tom.

Já se o que pretende é aumentar a sombra adicione algumas pestanas falsas, por exemplo.