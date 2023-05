Unhas: Cores tendência para arrasar este verão

Embora não sejam uma peça de roupa, as unhas são uma parte importante de qualquer look. Através delas, as mulheres conseguem exprimir vários sentimentos e pôr em prática muitas tendências. Para este verão, as cores mais claras vão liderar a tabela de escolhas.

Para arrasar este verão, a Delas.pt reuniu algumas sugestões de verniz que vão dar que falar.

Rosa Iogurte

Uma cor delicada para quem procura não dar muito nas vistas, mas quer umas unhas que combinem com qualquer ocasião. O rosa iogurte já é a aposta de várias famosas como Kylie Jenner, Selena Gomez e Jennifer Lopez.

Rosa Fúscia

As mais ousadas podem sempre optar por um tom de rosa mais vibrante, como o Fúscia. Esta cor lidera, quase todos os anos, uma vez que é bastante chamativa e fica bem com quase todos os looks, tal como o vermelho.

Vermelho Vibrante

Com preto nunca me comprometo, esta expressão é conhecida por várias pessoas. O vermelho está para as unhas, como o preto está para a roupa. Fica sempre bem, em qualquer ocasião e com qualquer look.

Azul Claro

O azul claro vai ser uma grande tendência este verão. A cor combina com as tonalidades do mar, da piscina e vai render vários cliques nas redes sociais.

Azul Esverdeado

Se quiser contrariar um pouco a tendência do azul claro, pode ser um pouco mais ousada e apostar no azul esverdeado. Esta cor cria um contraste com cabelos castanhos, acobreados ou ruivos, que estão em alta este ano.

Air Spun Fun, na Essie, 10€

Dior Nail Lacquer, na Dior, 31€

Verniz Essie, na Wells, 9,99€

Dior Nail Lacquer, na Dior, 31€ Opi Infinite Shine, na Loja do Shampoo, 18,36€

Le Vernis, na Chanel, 32€ Fusion Color H37, na Pluricosmética, 2,89€

Le Vernis, na Chanel, 32€

Hypoallergenic 5, na Pluricosmética, 2,49€

Opi Nail Lacquer, na Loja do Shampoo, 15,49€

The Little Mermaid Nail Lacquer, Kiko Milano, 8,99€

Hypoallergenic 123, na Pluricosmética, 2,49€ (Un)guilty pleasures, na Essie, 10€

Nutricolor 34, na Pluricosmética, 4,39€