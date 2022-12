Vai secar a roupa no aquecedor? Não devia, e por estas razões!

Colocar as peças de roupa molhadas em cima do aquecedor de casa faz com que a roupa ganhe mais humidade e demore mais tempo a secar do que no estendal ou na máquina de secar.

Um especialista avançou que uma das formas de secar a roupa de forma mais rápida passa por usar, na máquina de lavar, um programa que retire mais água no processo, com maior centrifugação. Tal opção fará com que a roupa seque mais facilmente.

Se colocar a roupa cá fora no estendal a secar num local onde receba luz do dia coloque as peças afastadas para ser mais rápido. Caso decida colocar as peças a secar num estendal dentro de casa, abra as janelas porque as roupas molhadas dentro da habitação geram humidade que vai ficar dentro da habitação.