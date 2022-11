Vamos celebrar? Marcas apostam em grande para fazer a festa

As grandes marcas de vestuário de mass market começaram, mais de um mês antes, a preparar o tempo de festa e de celebração. A época que aí vem quer-se, segundo as propostas da Zara, Mango, Primark, C&A e H&M em coleções cápsula e em parcerias (ou não) com celebridades internacionais, pejadas de muito brilho, reflexos, tecidos luxuosos e pouco poupadas nos acabamentos. Afinal, se é para fazer a festa, é para ser em grande. Essa é a mensagem que fica clara em todas as propostas.

A Mango criou uma parceria com a apresentadora, jornalista de moda e influencer Camille Charrière e apresenta propostas “que combinam o vibrante estilo de vida com os looks mais atrevidos”, refere o comunicado. Sugestões que pretendem refletir a “icónica vida noturna de finais dos anos 90 e inícios dos anos 2000”, lê-se na mesma nota.

“Esta coleção é uma seleção das roupas que tenho e costumo usar; é a essência do meu estilo… Incorporámos inclusive uma versão do vestido que usei na festa do meu casamento”, comenta a jornalista, citada no comunicado.

Também sob o signo de ‘Party’, a gigante irlandesa Primark aposta em “lantejoulas e diamantes em abundância e fatos de várias cores” para a celebração em tons cor rosa fúcsia, azul cyan e verde lima. “As nossas peças estrela desta estação são as duas cores de diamante que transmitem uma verdadeira vibe de discoteca! Se a preferência for o preto ou branco, estas peças são ótimas para misturar e combinar entre elas”, refere o comunicado.

Na coleção cápsula feita em parceria com a atriz e modelo espanhola Paula Echevarria há “veludo, strass e muitas lantejoulas, (…) vestidos assimétricos, rufos XXL, casacos peludos ou sapatos de plataforma”, refere a marca em comunicado.

Também intitulado segmento ‘Festa’, criado pela Zara e disponível no site da marca espanhola, há lantejoulas, transparências, folhos, veludos, mangas oversize e máscaras ousadas e criativas para dizer ‘olá’ bem a tempo das celebrações. “A coleção atende a todas as ocasiões e gostos”, antecipa a marca no site.

A sueca H&M traz cores garridas e brilhos para toda a coleção outono inverno desta temporada, que se quer, como afirma a marca “otimista”.

“Inspirada pela Era Espacial da moda e pelas missões modernas a Marte, a coleção Studio consegue esbater as linhas que separam a realidade da fantasia. Com uma paleta de cores arrojadas e silhuetas simplificadas, tecidos que desafiam a gravidade e acessórios de vanguarda, esta coleção oferece uma perspetiva futurista do minimalismo”, afirma o comunicado.

Na gigante de origem neerlandesa C&A, a festa faz-se pela via do estilo e de olhos postos no natal. Sob a alçada de ‘Christmas Styles’, chegam as peças em veludo, as peles sintéticas e brilhos para alegrar a estação, lado a lado com propostas de conforto e bem quentes para esta época do frio.