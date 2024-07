Vanessa Martins lança novos produtos para uma pele bronzeada

Os termómetros aumentam e a linha de skincare Bronzeada, da marca Frederica, também. Para o verão, Vanessa Martins apostou na criação de dois novos produtos para aquela que “uma das gamas mais bem-sucedidas de cuidados para a pele referentes ao bronzeado natural”.

O primeiro é um kit de viagem com todos os best-sellers da linha em versão travel size. O kit é composto por uma embalagem de 30 gomas aceleradoras do bronzeado, uma manteiga intensificadora de bronzeado (50ml), um creme hidratante pós-sol (50ml) e um iluminador corporal (50ml).

Além do kit, a Frederica lançou, em parceria com a marca portuguesa Torres Novas, uma toalha de praia. “Uma toalha reversível de qualidade extrema em várias cores. O castanho e laranja já tão característicos da gama Bronzeada de um lado e, do outro, o laranja e lilás, as cores ideais para realçar qualquer tom de bronzeado”, refere o comunicado enviado às redações.