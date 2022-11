Veludo até na ponta dos dedos. Eis a tendência para unhas

Com aspeto macio, felpudo e com reflexos ligeiramente brilhantes. O veludo não se abeira apenas do guarda-roupa, chega também aos cuidados de beleza e apresenta-se como proposta para unhas nesta nova temporada de inverno e para 2023.

As de veludo trazem um ligeiro brilho, algum glitter e podem mesmo ser trabalhadas, conferindo elegância e versatilidade, proporcionando a possibilidade de serem conjugadas com looks mais informais ou para os mais festivos.

Para as poder fazer em casa, irá precisar de verniz de gel, pó da mesma cor e com textura aveludada, top coat. Depois, é por a imaginação ao serviço deste cuidado de beleza.

Pode conjugar as unhas francesas com apliques na ponta dos dedos, criando esse efeito final de veludo. É ainda possível usá-las com o efeito de dupla francesa, em que uma das listas se apresenta como discreta e a segunda mais brilhante. Pode aplicar a solução a toda a unha e criar esse efeito de veludo na totalidade da área.

A tendência começou a emergir há uma década, podendo ser trabalhadas com texturas após a aplicação de verniz, dando-lhe dimensão, relevo e reflexo. Em 2020, a proposta voltou a conhecer novo boom apostando na diversidade. E agora, tomam conta das redes sociais e, não tarda nada, das unhas de muitas mulheres.