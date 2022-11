Veludo. Tendência macia, elegante e quente para os primeiros dias de frio

Podem ser de várias tipologias, mais ou menos brilhantes e com maior ou menos densidade de elastano, consoante as finalidades a que se destinam os veludos.

Dentro desta categoria, os panos mais extensíveis adaptam-se melhor a vestidos, tops e leggings mais justos. Os menos elásticos acabam por ser preferencialmente usados em peças de alfaiataria e para as quais o corte é decisivo, recorrendo a veludo mais espesso.

Seja qual for a opção, as peças neste tecido demarcam-se sempre pela elegância. E nesta temporada, não há espaço para timidez. Se há uma ideia generalizada de que as peças se apresentam sobretudo em preto e vermelho, nesta estação valem também os azuis claros e os cobalto, os verdes intensos, roxos, amarelos dourados e até veludo com padrões e com apliques.

Dê margem à imaginação e deixe-se levar por esta tendência, vincando que este tipo de tecidos com um aspeto mais ‘rico’ deve ser conjugados com outras soluções (camisas ou casacos) mais discretas, fazendo realçar o que é verdadeiramente importante.

Veja abaixo algumas opções e que vão desde calças a vestidos, passando por blazers e bonés.

Calça boca de sino veludo, na Primark, 10€

Calças boca de sino em veludo estalado, na H&M, 99€

Casaco aveludado com capuz e fecho éclair, na H&M, 19.99€

Velvet dress,Clockhouse, na C&A, 27.99€

Velvet leggings floral, Clockhouse, C&A, 22.99€

Cerise Blazer, Pamplemousse, 330€

Calça azul cobalto, Pamplemousse, Preço sob consulta

Top de veludo com nó, na Mango, 15.95€

Velvet Blazer with Tie Detail, na Massimo Dutti, 179€

Vestido comprido Veludo Detalhe Costas, na Massimo Dutti, 179€

Vestido de veludo com manga abaloada, na Mango, 29.99€

Vestido em veludo com franjas, Zara, 59.95€

Vestido veludo drapeado, Zara, 29.95€

Boné veludo, na Parfois, 15.99€