Vêm aí descontos até 70% nestas duas linhas de perfumes, cuidados e ‘make up’

A partir de 16 e 17 e até 28 de novembro, as marcas Boticário e Quem Disse, Berenice? vão celebrar a Beauty Week, ou seja, a semana da beleza. Uma iniciativa que vai fazer com que produtos de maquilhagem, perfumes e soluções para cuidados com o corpo possam chegar aos 70%.

Na primeira marca, estão listados, como refere nota enviada à comunicação social, “mais de 200 produtos das principais categorias, entre eles, perfumaria (feminina, masculina e infantil) até 50% e cremes de corpo, produtos de cabelo e maquilhagem até 70%”. A mesma informação indica que os coffrets também estarão abrangidos por descontos até 15%.

“Estas promoções aplicam-se às lojas físicas e ao online”, refere a marca, que lembra que na última segunda-feira, 28 de novembro, “a todos os produtos em promoção soma-se 5% de desconto extra”.

As duas regras acima referidas aplicam-se à marca de maquilhagem Quem Disse, Berenice?, que vai fazer incidir as promoções “a cerca de 100 produtos entre maquilhagem e skincare”.

O comunicado da empresa refere que “há descontos até 70% e uma promoção extra a acontecer de 25 a 27 de novembro: todos os produtos têm, no mínimo, 25% de desconto (não acumulável e exceto Aura)”.