Vem aí um comboio especial Taylor Swift e traz descontos

A 24 e 25 de maio, os olhos vão estar postos no Estádio da Luz, em Lisboa. Não pelo futebol, mas pelos concertos de uma das maiores estrelas mundiais do momento: Taylor Swift, na The Eras Tour.

A Comboios de Portugal anunciou um horário extra de Intercidades, entre Lisboa e Porto, e já depois da meia-noite. O Intercidades partirá às 00.45 horas de Santa Apolónia e tem data prevista de chegada a Campanhã, Porto, às 03.56 horas. Um horário cujos bilhetes ainda não estavam, este sábado de manhã, 18 de maio, disponíveis online.

A empresa revela ainda “30% de desconto válido para viagens de ida e volta, entre 23 e 26 maio, com destino/origem em qualquer uma das estações de Lisboa”, lê-se na página oficial deste comboio especial.