Vem aí um hotel em impressão 3D e vai ser inaugurado em 2024, no Texas, EUA

O design é sueco, as cores são do deserto e a morada é norte-americana, mais concretamente em Marfa, no Texas, nos Estados Unidos da América. É por aí que se pretende que seja inaugurado o primeiro hotel/camping feito com impressões 3D no mundo e está previsto que seja inaugurado já em 2024.

O projeto é da autoria do arquiteto de design sueco Bjarke Ingels, as impressoras serão fornecidas pela empresa de impressão 3D ICON, com sede em Austin, que está a operar com baterias impressas em 3D e que já tem em marcha a construção de 100 casas nos arredores e com recursos às mesmas técnicas, como noticiou o site norte-americano NBC.

De acordo com o projeto, os quartos em cabines redondas terão claraboias para poder apreciar o céu estrelado. Porém, toda a envolvente do hotel/Acampamento El Cósmico, vai contar, segundo é revelado, com uma piscina infinita, sala de exposições de arte, casas de banho externa e cozinhas externa, tudo pensado e projetada com as cores e as formas do deserto, em integração com o espaço em que se inscreve.

“A promessa da impressão 3D é que a impressora não se importa com a complexidade do design, se este usa curvatura orgânica, formas semelhantes a cúpulas ou parabolóides hiperbólicos”, afirma Ingels, um dos primeiros investidores da ICON e com trabalho desenvolvido na área da impressão 3D. “Tudo o que importa é quanto tempo leva para imprimir e quanto material [será] necessário para que se possa fazer uma caixa quadrada ou uma bela casa abobadada com o mesmo custo.”

Segundo avança a imprensa local, o custo da obra em 3D poderá ficar 30% abaixo da média dos preços de construção tradicionais ou 350% mais pesado dependendo do tamanho da obra.