Verdades sobre dinheiro que deve saber antes de chegar aos 30 anos

Dinheiro, uma dor de cabeça para várias pessoas. Saber como o gerir da melhor forma é fundamental para que possa ter equilíbrio na sua vida a longo prazo.

Dessa forma existem algumas dicas e truques que deve ter em conta para que possa ter as suas finanças com boa saúde.

Um bom truque é tentar colocar uma pequena verba na poupança todas as semanas nem que seja apenas cinco euros. A longo prazo esta é uma medida que a vai ajudar a juntar dinheiro.

Se começou a ganhar mais algum dinheiro extra também não deve começar a gastar mais ou acima do seu vencimento.

Outra dica que a pode ajudar é criar um orçamento e cumpri-lo. Também deve tentar controlar os seus gastos com alimentação. Perceba o que está aumentar a sua conta e tente cortar no que não é essencial. O ideal é gastar apenas 10% do seu salário em comida.

Faça pesquisa sobre gestão financeira e frequente um workshop por exemplo de forma a aprender sobre fundos, investimentos, entre outros.

Também deve ser honesto com o seu parceiro sobre o dinheiro. De forma a conseguir obter um bom equilíbrio devem ser capazes de conversar sobre dívidas e metas.