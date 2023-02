Vestidos e macacões a preços de últimos saldos e já a pensar na primavera

Integraram as coleções de inverno e as mais curtas – as cápsula -, mas tinham materiais mais leves, menos mangas e já faziam a ponte para as tendências da nova estação. Por isso, são hoje as estrelas do roteiro!

A dias de os grandes saldos e promoções fecharem portas, na sua maioria a meio deste mês, veja os vestidos e os macacões que ainda pode agarrar nas lojas a preços imbatíveis, com descontos que podem chegar até aos 70%.

Menos rosas e mais azuis, mais brancos e o sempre clássico negro, os padrões florais e os glamorosos geométricos ganham espaço neste roteiro pelos melhores negócios, que lhe garantem estar a corresponder às tendências do momento e manter a sensualidade. Quem sabe se não encontra aqui o vestido original, exótico e em conta que pode usar, se for o caso, no próximo date do dia dos Namorados, que se celebra a 14 de fevereiro?

Veja abaixo as propostas do Delas.pt e que estão a contrarrelógio, seja por existirem poucos exemplares, seja por estarem a poucos dias dos fins das promoções.

Vestido ruched V-neck, da Ganni, na Farfetch, antes 150€ agora 90€

Vestido acetinado brilhante, na Mango, antes 25.99€ agora 12.99€

Vestido ajustado com manga cava, na H&M, antes 29.99€ agora 10.99€

Vestido Blazer, na Zara, antes 49.95€ agora 9.99€

Vestido estampado, na Zara, antes 39.95€ agora 12.99€

Vestido estilo lingerie bainha com abertura, na Massimo Dutti, antes 99.95€ agora 35.99€

Vestido curto corpete popelina, na Massimo Dutti, antes 129€ agora 45.95€

Liberty floral dress, na Pinko, antes 325€ agora 163€

Lolita embroidered denim dress, da Rixo, na Farfetch, antes 280€ agora 84€

Macacão acetinado riscas, na Mango, antes 49.99€ agora 22.99€

Mini dress with draping, na Pinko, antes 235€ agora 118€

Minivestido preto, na H&M, antes 99.00€ agora 39.99€

Ruched multi-print maxi dress, da Chrisopher Rogers, na Farfetch, antes 1450€ agora 435€