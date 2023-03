Vestidos e macacões coloridos para o almoço de Páscoa e a partir de 14 euros

Numa das épocas festivas do ano em que paira a primavera e em que a família volta a estar reunida, nada como usar um vestido ou macacão cheio de cor para condizer com a estação e arrasar no almoço de Páscoa.

Se quiser brincar à caça aos ovos ou até dar um passeio depois da refeição, estas peças também constituem boa solução dada a sua praticidade e frescura

Para quem aprecia estampados nos coordenados, há sugestões padronizadas em tule, malha e crochet pelas quais pode optar. Se estiver farta deles, propostas lisas não faltam para usar e abusar.

Veja abaixo os vestidos e macacões coloridos selecionados pelo Delas.pt que não a vão deixar ficar mal neste dia especial

Vestido, C&A, 25.99€

Macacão comprido reto folgado acetinado, Cortefiel, 85€

Macacão, C&A, 59.99€

Macacão comprido manga curta, Bershka, 39.99€

Vestido comprido de mangas curtas, La Redoute, antes 64.99€ agora 32.49€

Vestido franzido com ombros descobertos, H&M, 59.99€

Macacão de algodão, Farfetch, 424€

Macacão, Desigual, 129€

Vestido, C&A, 35.99€

Macacão de linho, C&A, 49.99€

Vestido midi de tule com estampado, Bershka, 22.99€

Macacão, About you, 69.90€

Vestido decote coração, Zara, 39.95€

Macacão acetinado fivela, Zara, 29.95€

Vestido de malha rendilhada, Stradivarius, 29.99€

Vestido de crochet comprido ziguezague, Pull&Bear, 29.99€

Vestido midi decote halter, Primark, 14€

Mini vestido, Pinko, 245€

Vestido, My Theresa, 375€

Vestido, Mo, 29.99€

Vestido drapeado, Farfetch, 1.195€

Vestido gola halter, Cortefiel, 67.99€