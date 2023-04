Vestidos e peças de capuz ao estilo de Taylor Swift e Miley Cyrus a partir de 16 euros

Com ou sem mangas e nos mais diversos tons – desde os coloridos aos clássicos preto e branco – esta moda veio para ficar.

Existem modelos mais compridos, outros menos, mas estes coordenados vão permitir que arrase em qualquer lado, especialmente numa festa. Como aconteceu com a cantora estadunidense Taylor Swift, que usou um conjunto com capuz de Alexandre Vauthier na cerimónia dos iHeartRadio Music Awards, em Los Angeles. Também a famosa música Miley Cyrus apostou neste estilo, usando um top com capuz no videoclip de Flowers, single do álbum que lançou recentemente chamado Endless Summer Vacation e que quebrou todos os recordes do Spotify, ficando no primeiro lugar da Billboard por seis semanas.

Também constituem boa solução para as temperaturas instáveis por serem frescos e, ao mesmo tempo, protegerem de uma eventual precipitação ou até do vento que por vezes se faz sentir. Se optar por uma opção mais curta, pode conjuga-la com um casaco, já que ao fim da tarde costuma fazer mais frio.

Consulte abaixo os vestidos com capuz de que pode usar e abusar e a partir de 16 euros.

Vestido camiseiro, About you, antes 125€ agora 79.90€

Vestido curto felpa capuz, Desigual, antes 39.98€ agora 99.95€

Minivestido de lã virgem com capuz, My Theresa, 3.200€

Minivestido em algodão bordado com capuz, Net-a-porter, 845€

Minivestido de um único ombro descoberto com capuz, Farfetch, 1.590€

Vestido com capuz, Guess, antes 110€ agora 66€

Vestido comprido com capuz, Mango, 49.99€

Vestido com capuz, H&M, antes 24.99€ agora 19.99€

Vestido com capuz, Kiabi, 25€

Vestido de mangas curtas com capuz, La Redoute, antes 34.99€ agora 16€

Vestido estilo sweat com capuz, La Redoute, antes 79.99€ agora 58.39€