Violada no início da carreira e hipersexualizada. Brooke Shields revela horror pelo qual passou

Atriz e antiga manequim Brooke Shields revelou que foi violada quando era atriz jovem e em início de carreira em Hollywood. Um testemunho feito na primeira pessoa e no novo documentário Pretty Baby: Brooke Shields, que se estreou esta sexta-feira, 20 de janeiro, no Festival de Cinema de Sundance.

A identidade do agressor não foi revelada, mas Shields contou que a violação aconteceu no contexto de um encontro com um homem que ela já conhecia. Foi a pretexto da promessa de uma reunião de trabalho, após conclusão da faculdade e para um novo filme, que o autor do crime terá tirado vantagem sobre Brooke Shields para cometer o abuso sexual.

Conta a atriz, atualmente com 57 anos, que ele a levou para o hotel, alegando que lhe chamaria um táxi a partir do telefone do quarto. Contudo, desapareceu na casa de banho e regressou nu para a agredir. “Não lutei tanto. Não lutei. Fiquei totalmente paralisada. Achei que o meu único ‘não’ deveria ter sido suficiente. E pensei: “que fique viva e que consiga ir embora”, detalha no documentário.

Uma revelação que chega agora e que avoluma a já longa lista de denúncias feitas por mulheres abusadas ao abrigo do movimento #MeToo.

O documentário de Shields vai estrear-se na plataforma de streaming Hulu em duas partes. A primeira parte examina a intensiva sexualização que Shields viveu em criança, incluindo uma provocante sessão de fotos nua aos 10 anos, e o seu trabalho como atriz na pele de uma prostituta infantil no filme Menina Bonita (Pretty Baby, no original), aos 11.

O documentário mostra uma jovem Shields a ser submetida a perguntas obscenas de jornalistas muito mais velhos do que ela sobre os seus papéis em filmes como A Lagoa Azul e Amor sem fim, além da série de polémicos anúncios de jeans da Calvin Klein em que ela, com apenas 15 anos, a ser o epicentro de uma mensagem hipersezualizada.

E se a fama como atriz chegou na adolescência, conseguir trabalho na sétima arte depois de concluída a licenciatura na universidade de Princeton não foi assim tão fácil. Foi, aliás, nesse contexto que Shields acabou a ser agredida sexualmente. O documentário, que rendeu a Shields aplausos de pé na estreia em Sundance, também narra a subsequente obsessão dos media com a virgindade, o alcoolismo da mãe e o primeiro casamento, com a estrela do ténis Andre Agassi.

