Violência doméstica. “É o momento de nos focarmos na profissonalização da prevenção”

A secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, anunciou esta quarta-feira, 18 de janeiro, que a aposta em 2023 no que diz respeito à violência doméstica, de género e contra às mulheres vai concentrar-se na “profissionalização da prevenção”.

Ao detalhe, Isabel Almeida Rodrigues está a explicar, na Comissão de Assuntos Constitucionais, na Assembleia da República, que os planos passam por “trabalhar com crianças e jovens a igualdade de género, o consentimento, a resolução não violenta de conflitos que tem de ser feitos nas escolas, nas unidades educativas e nas comunidades”.

Refere também que a proposta inclui “plano conjunto que passa a incluir a violência no namoro e no apoio às vítimas no âmbito das estruturas de atendimento, processos de autonomização e apoio psicológico a vítimas, em produção de campanhas de informação, alerta e segurança”. Para a secretária de Estado, a “Justiça é parceira fundamental no combate às violências contra as mulheres”, tendo em vista a possibilidade de “dar ferramentas de proteção às vítimas e aos agressores medidas de coação e punição”. Propostas que, refere a governante, passam por “medidas de afastamento do agressor, não bastando intervir após o ato. É necessário agir a montante”.

Olhando para as estruturas e verbas, Isabel Almeida Rodrigues, reitera que, “em 2023, irá dar-se a abertura de duas residências para idosas vítimas de violência doméstica”. “Há 33 milhões de euros para respostas de serviços para apoio a vítimas de Violência Doméstica integradas na Rede Nacional de Apoio até junho de 2023”, refere a governante, que acrescenta: “Aumentou-se em 10% o financiamento dos jogos sociais a projetos e respostas na área da igualdade nomeadamente na violência contra as mulheres, género, tráfico de seres humanos”.

