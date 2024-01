Violência doméstica. Três mulheres mortas no último trimestre de 2023 e mais prisões preventivas e efetivas

“No ano de 2023 registaram-se 22 homicídios voluntários em contexto de violência doméstica (17 mulheres, duas crianças e três homens). Em 2022 ocorreram 28 homicídios (24 mulheres, quatro crianças)”, informa o Portal da Violência Doméstica. Segundo a mesma plataforma, o número de prisões também continua a subir. Se no último trimestre de 2022, as preventivas eram de 281 pessoas, o valor subiu para 323 em igual período do ano passado. As prisões efetivas subiram, no mesmo intervalo temporário, de 955 para 1003.

Olhando ao detalhe, nos últimos três meses de 2023 morreram três vítimas em contexto de intimidade, “sendo que no período homólogo de 2022 se registaram cinco vítimas (quatro mulheres e uma criança)”, indica o mesmo portal.

Os dados estatísticos indicam que foram acolhidas no último trimestre pela RNAVVD 1.296 pessoas, das quais 50,8% mulheres, 47,5% crianças e 1,7% homens. Há uma redução face ao período homólogo, uma vez que no último trimestre de 2022 tinham sido acolhidas 1.441 pessoas.

“Registaram-se 6.973 ocorrências participadas à PSP ou à GNR, menos 17,41% que no semestre anterior e menos 2,19% que no período homólogo de 2022. Assinala-se que em 2023 foram participados 30.279 crimes de violência doméstica, menos 0,4% que no ano de 2022, em que se registaram 30.389 participações. Foram aplicadas 1.161 medidas de coação de afastamento a agressores pelo crime de violência doméstica e integradas 2.494 pessoas em programas para agressores”, segundo a informação no Portal da Violência Doméstica.

As estatísticas revelam ainda que no último trimestre de 2023 foram transportadas 207 vítimas e 5.222 pessoas “foram abrangidas pela medida de proteção por teleassistência”.

A plataforma reúne dados sobre homicídios voluntários e crimes cometidos em contexto de violência doméstica são recolhidos pelas polícias – Polícia Judiciária, PSP e GNR -, pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, que coordena a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD).

com Lusa