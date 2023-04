Sete anos depois, Zendaya voltou a cantar, agora no Coachella. Veja as imagens

Uma completa surpresa e um momento avassalador. É desta forma que é descrita a aparição da icónica atriz Zendaya, de 26 anos, em pleno Festival Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos da América já na madrugada deste domingo, 23 de abril.

A estrela da série Euphoria voltou a pisar um palco para um concerto sete anos depois e fê-lo a convite de Labirinth. No final do espetáculo, a atriz surgiu de vestido curto com folhos e corset rosa e com umas sensuais botas negras para interpretar ao lado do amigo os temas All for Us e I’m Tired, da segunda temporada da série da HBO Max.

“Não consigo expressar a minha gratidão o suficiente por esta noite mágica. Obrigada ao meu irmão por me convidar e me dar o mais incrível espaço seguro para estar no palco novamente”, escreveu Zendaya na sua conta de Instagram. “Obrigada a todos por me receberem de braços abertos no palco”, acrescentou.