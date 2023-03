Miradouro do Amoreiras é grátis para estudantes a 24 de março

Se é estudante e quer aproveitar para subir a um dos pontos altos da cidade, basta mostrar o respetivo cartão de identificação na bilheteira, que fica no balcão de informações, no interior do Amoreiras Shopping Center.

O acesso gratuito é válido para todos os estudantes de qualquer idade, e ocorre entre as 10.00 e as 18.00 horas.

Para assinalar a data, o Amoreiras 360º Panoramic View incentiva os estudantes a tirarem inúmeras selfies e a partilharem posteriormente as fotos nas redes sociais com a hashtag #Amoreiras360View.

Aberto desde 2016, o miradouro permite, tal como o nome indica, uma vista de 360º sobre a cidade.

Graças a umas lunetas de focagem a longo alcance e mapas informativos, podem ser vistos pontos históricos e emblemáticos de Lisboa, como as Pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, o Padrão dos Descobrimentos, o Castelo de São Jorge, o Mosteiro dos Jerónimos, a Sé de Lisboa, o Aqueduto das Águas Livres, o Jardim do Príncipe Real e, entre outros, o Cristo Rei.