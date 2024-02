Óbidos vai ‘cobrir-se’ com 30 toneladas de chocolate para o festival

Trinta toneladas de chocolate passarão por Óbidos entre os dias 1 e 17 de março, numa edição do Festival Internacional de Chocolate com que a autarquia estima atrair à vila cerca de 120 mil visitantes.

Dedicado ao tema Portugalidade, o festival contará com mais de 70 ‘chefs’ envolvidos no evento que proporcionará ao público 70 horas de ‘showcookings’ e 80 horas de demonstrações com atividades ao vivo.

Entre as principais atrações voltará a estar a exposição de 16 esculturas de chocolate, este ano com representações de D. Afonso Henriques, o Galo de Barcelos, Amália Rodrigues ou o Santuário de Fátima, entre outras peças de grande dimensão.

No Salão do Chocolate, os ‘chefs’ farão esculturas ao vivo e na Oficina as crianças terão oportunidade de desenvolver várias atividades ligadas à confeitaria, entre as quais aprender com o ‘chef’ Renan Rodrigues a criar os seus ovos de chocolate fazendo todo o processo de criação, que vai da forma à pintura.

A par com 60 postos de venda de chocolate espalhados pela vila, do distrito de Leiria, os visitantes terão também a oportunidade de passar pelo Chocolate Pub, onde ao doce se junta a cerveja artesanal ou a ginja, fazer degustações de vinho com chocolate, ou passar pela “Estação Melgão” para uma viagem desde a fava do cacau à tablete de chocolate.

O festival que se destaca pela vertente formativa promove ainda nove concursos, este ano nas temáticas melhor bolo de casamento, melhor produto de chocolate, melhor ‘cocktail’, melhor bolo caseiro, melhor ementa de chocolate e chocolate ‘rising star’.

A programação do festival inclui este ano música, teatro e animação, sob curadoria de Ana Lains, com diversos artistas nacionais a apresentarem “uma viagem pelas sonoridades tradicionais de Portugal”, divulgou a Câmara de Óbidos.

Na sua 21.ª edição, o festival aposta ainda em “proporcionar uma experiência agradável para todos os membros da família, incluindo os de quatro patas”, tendo “uma área dedicada ao pet sitting (cuidar temporariamente do animal de estimação de outra pessoa por um determinado período de tempo)”, lê-e ainda em comunicado.

O Festival Internacional de Chocolate é um evento anual cuja primeira edição aconteceu em 2002 e conta este ano com um orçamento de 350 mil euros. O certame estará aberto de sexta-feira a domingo e a previsão da autarquia é que atraia cerca de 120 mil visitantes.

