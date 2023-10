A Garota Não vence ‘Globo de Ouro’ e faz crítica ao coaching, à maioria e à habitação

“Fiz um poema para vos dizer coisas que me têm estado à flor da pele”, disse A Garota Não, já em cima do palco dos Globos de Ouro, na SIC, nesta noite de domingo, 1 de outubro, e com o troféu para Melhor Intérprete do seu lado.

A Garota Não (Catia Mazari Oliveira) agradeceu a quem a apoiou e ajudou a fazer discos, ao pai, aos colegas da estrada, mas aproveitou o momento para deixar bem claro o que pensa do estado do Pais, bem ao jeito do seu percurso musical feito de temas que cantam o ativismo social, mas também o amor e a dor.

A Garota Não, que bateu nesta categoria nomes como Ana Moura, Carminho, David Bruno e Nininho Vaz Maia, criticou o “tempo dos budas” em que vivemos, da “kombucha, coaching, soft skills e gratidão”, “de maioria absoluta, do posso e mando e da meritocracia, num mérito que se mede a partir dos dentes, notas da colégio ou da demagogia”.

Um poema em que Cátia Oliveira, natural do “Bairro 2 de abril, um bairro lixado, em Setúbal”, ironiza sobre a realidade da habitação em Portugal. “Saibamos agradecer os bancos os juros que nos cobram na habitação, vivemos o tempo mais corrido de sempre, das metas, objetivos, do quem que me esfarrape”.