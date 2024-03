Afinal, Cristina já não sai das manhãs e Maria Botelho Moniz volta, mas para reality show

A diretora de Entretenimento e Ficção e apresentadora assumiu o ‘Dois às 10’ para fazer licença de maternidade de Maria Botelho Moniz. Esta regressa ao trabalho após licença de maternidade, mas passa para o fim da tarde e para a condução de reality show.

De acordo com o comunicado, a decisão de manter Cristina Ferreira nas manhãs a fazer dupla com Cláudio Ramos deve-se a uma aposta em “consolidar a liderança e em reforçar os laços de proximidade criados com os espectadores portugueses”.

Quanto a Maria Botelho Moniz, esperam-na os diários do reality show, ao fim da tarde. “Maria Botelho Moniz vai agarrar o final de tarde da estação, comandando nesse horário o reality show que, desde setembro de 2000, se tornou referência obrigatória no panorama audiovisual português”, refere nota da TVI que afirma que Maria Botelho Moniz irá também ter “outros projetos atualmente em desenvolvimento”.