Barbie com sindrome de Down é lançada pela Mattel

A multinacional Mattel acaba de lançar mais uma boneca que convoca a inclusividade. A Barbie com Síndrome de Down chega carregada de simbologia. Ao pescoço traz um colar rosa com três setas que representam o terceiro elemento do cromossoma 21 e que estão dispostas em direções que representam a ascensão e o andar para a frente.

Também a roupa carrega as cores associadas à doença, azul e amarelo, e a simbologia das borboletas. Os saltos agulha desaparecem desta boneca, que surge com ténis e órteses rosas nos pés.

A boneca é também ligeiramente mais baixa e tem um busto de maior dimensão e o rosto é mais arredondado, tem orelhas mais pequenas e os olhos amendoados.

A peça está já disponível para compra no site da multinacional por 11 dólares (9.96 euros).

A Barbie com síndrome de Down integra o segmento Fashionistas, criada pela marca em 2009, e já conta com mais de duas centenas de exemplares. Estas iniciativas querem convocar os mais novos para a diversidade dos corpos e alertar para patologias e limitações e que vão desde as bonecas com vitiligo até às de cadeira de rodas.