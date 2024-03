Casamento “secreto” de Bruna Gomes e Bernardo Sousa é mostrado em episódios na net

Contado como se fosse um documentário em forma de reality show, o secreto casamento civil da influenciadora Bruna Gomes e do piloto Bernardo Sousa está agora a ser exibido em episódios no Youtube.

O segundo – que pode ver abaixo – já conta com mais de 66 mil visualizações em apenas 15 horas.

Bruna Gomes e Bernardo Sousa ficaram noivos no Natal de 2023, depois de terem-se conhecido no Big Brother Famosos. Três meses depois do pedido de casamento, o casal deu o nó na ilha da Madeira, de onde é natural o piloto.

A cerimónia intimista decorreu na manhã de terça-feira, 26 de março, com a presença das famílias dos noivos.