IA: “Uma criança ou adolescente vai ter mais dificuldade em distinguir o real do imaginário”

A inteligência artificial (IA) é um perigo iminente nos dias que correm mas, embora os adultos também estejas expostos, as crianças e adolescentes vão ter mais dificuldade em distinguir o real do imaginário.

Em declarações à Delas.pt, Sofia Marques Ramalho, psicóloga especialista em Clínica e Saúde e professora auxiliar na Universidade Lusíada do Porto, explicou o porquê: “Uma criança ou adolescente vai ter sempre mais dificuldade em distinguir o real do imaginário, até porque pode seguir no seu feed imensas pessoas que utilizem este tipo de filtros e, a dada altura, sempre que olha para as redes sociais só vai ter esse género de imagens”.

“Nessa faixa etária não existe tanta capacidade de perceber ‘será que esta imagem é real ou é uma imagem trabalhada?’. Para um adulto pode ser mais fácil, mas também vai ser difícil”, acrescentou, uma vez que as imagens criadas por IA estão cada vez mais presentes no universo digital.

Ainda assim, existem vários estudos na internet que comprovam que o local onde as crianças ou adolescentes mais têm acesso à IA é o ChatGPT, uma vez que a plataforma está à distância de um clique. Vai ser impossível fazer com que as crianças de hoje em dia cresçam num ambiente longe das novas tecnologias. O importante é educá-las de forma a serem adultos conscientes dos perigos que acarretam a utilização destes mecanismos.