Jennifez Lopez e Ben Affleck fizeram tatuagens em nome do amor

A cantora Jennifer Lopez e o marido, o ator Ben Affleck, assinalaram o Dia dos Namorados, celebrado a 14 de fevereiro, com tatuagens iguais. A revelação foi feita na conta oficial de Instagram da artista, onde constam as fotos do casal e das tatuagens de ambos.

A norte-americana de 53 anos optou por tatuar o símbolo de infinito, acompanhado de uma flecha e dos nomes do casal. Já o companheiro escolheu marcar o corpo com as iniciais dos nomes dos dois, J e B junto de duas flechas que se cruzam no meio.

A novidade foi anunciada dias depois de Lopez e Affleck aparecerem juntos num evento comercial do Dunkin’ Donuts no Super Bowl.