Liberdade de expressão e redes sociais. Este vestido de Constança Entrudo chegou a ser bloqueado “umas 60 ou 70 vezes”

Os mamilos visíveis tomaram de assalto as passerelles mundiais para as coleções de verão, trazendo para o público as imagens que a moda mostrava. Estará este setor a obrigar as redes sociais a aceitarem o corpo e a não censurarem parte dele?

Para a designer portuguesa Constança Entrudo, a moda mantém-se fiel à sua marca: “a ser resiliente”, a “puxar os limites da internet” e a tentar encontrar o seu espaço. “No fundo a moda está a ajudara no geral, as redes sociais, a mulher é dona do seu próprio corpo e livre de se expressar”, acrescenta o estilista Luís Carvalho. Por isso, é claro para este designer que se uma mulher quer mostrar os mamilos, fá-lo quando quer e lhe apetece, e esta questão das transparências pode ajudar”, acrescenta.

Porém, nem sempre foi assim, e que o diga Constança Entrudo, que batalhou, entre o choque e o espanto, por conseguir fazer passar por entre os densos mistérios algorítmicos um vestido que, não mostrando nada do corpo da mulher, não passava nas redes sociais.

Com a célebre peça trompe l’oeil (ilusão ótica, em tradução livre), Constança Entrudo travou uma verdadeira luta pela liberdade de expressão. “O propósito do vestido era desconstruir essa ideia de que não há nada para tapar porque já está tapado”, recorda.

“Agora estamos a promover menos o vestido e a vender menos, mas quando o lançámos, éramos bloqueados todos os dias. Chegaram a ser 60 a 70 vezes quer por pessoas que denunciavam a peça ao Instagram, que até pelo próprio Instagram”, recorda a designer, que confidencia: “ E havia muito hate (ódio), comentários bastante chocantes, foi chocante mesmo para mim”.

Atualmente, Constança Entrudo que não vê nesta nova tendência da nudez nada nunca antes visto. “Diria que este movimento já vem dos anos 90 do século passado, mas é engraçado ver esta moda de agora das transparências, não é nova, o que trouxe foi a ideia do corpo nu”, refere.

“A existência dos naked dress (vestidos nus) e de se expor o corpo dessa forma é quase uma evolução”, considera Luís Carvalho.

“No fundo, quando uma mulher decide usar uma parte de cima que mostre os mamilos faz um statement, os mamilos são meus e mostro como quiser, quando quiser”, acrescenta.