Marca portuguesa lança coleção de biquini e fato de banho para noivas

Mais do que o dia do casamento, o objetivo é, quem sabe, ser usado numa despedida de solteira, em lua de mel ou no dia a seguir ao casamento, caso haja praia ou piscina no horizonte. A marca portuguesa Latitid acaba de lançar uma nova coleção cápsula, limitada, a pensar nas noivas e composta por três peças de banho e um Kaftan longo.

“As peças de banho são desenhadas com uma lycra exclusiva de cor branca com textura geométrica e incluem um bikini com opção de parte de baixo de cinta subida e cinta baixa, e um fato de banho versátil que dá para usar de três formas: com decote em forma de gota, assimétrico ou com decote clássico”, lê-se no comunicado enviado às redações. A proposta conta ainda com “uma saída de praia, um kaftan leve e fluído, de tamanho único”.

A coleção Bridal, lê-se na na mesma nota, é “projetada para noivas que desejam celebrar o amor de uma maneira única”.