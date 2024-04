Olhos Tie Dye. A inspiração que chega da Armani e para colorir o tempo morno

A regra chega para apostar na cor, contrariando a tendência do tempo cinzento típico dos meses frios e chuvosos e a tempo de abraçar a primavera. Foi com múltiplas tonalidades que devem ser colocadas acima do olhar e abaixo do cílio inferior que a Giorgio Armani quis acenar à primavera na mais recente coleção Armani Privé.

Para a maquilhadora que assinou a proposta, Hiromi Ueda, a razão para esta aposta é evidente. “Como esta coleção de alta costura é tão expressiva, teríamos a possibilidade de criar um look de maquilhagem mais indulgente”, escreveu nas suas redes sociais.

Para tal, prosseguiu, incorporou “cores da coleção num visual pictórico, com formato inspirado na década de 20 do século passado”. Para a especialista, estas cores contrastam depois com a pele o mais natural possível, mas replicando os tons coloridos das roupas primaveris.

Por isso, seja com duos mais garridos como azul e laranja, verde e castanho ou outras opções do mesmo género, podem também compor o visual – que vai ser tendência – as tonalidades mais pastéis. E pode até usar máscaras de pestanas coloridas para reforçar esta aposta. Depois de tanto glitter a que assistimos nos últimos tempos, chega agora a explosão da cor. E porque não?

Veja paletas de sombras possíveis para colorir o olhar nos próximos meses.

