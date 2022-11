Medicamento esgotado na farmácia? Este número ajuda a encontrar

A rutura ou falta de stock de medicamentos têm sido comuns. Uma angústia para muitos porque, na grande maioria dos casos, a urgência é o fator principal da procura.

Para ajudar a superar esta dificuldade, o Infarmed tem disponível um contacto telefónico que pode ajudar a indicar o medicamento esgotado nas farmácias que lhe estão mais próximas.

Para tal, pode ir ao site do Infarmed e consultar a área de Gestão da Disponibilidade do Medicamento ou contactar a linha telefónica 1400. Com funcionamento ininterrupto (24 horas por dias, sete dias por semana), esta plataforma telefónica vai permitir encontrar o medicamento em falta.

Porém, há regras a cumprir. Tal só pode ser acionado com medicamentos prescritos pelo médico, devendo, por isso, ter o guia de tratamento à mão para responder às questões telefónicas ou online.

A resposta poderá não ser dada no momento, devendo, por isso, aguardar que o serviço volte a contactar para dar as coordenadas sobre onde e quando o medicamento estará disponível.