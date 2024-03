Células da mãe e do bebé comunicam, influenciam o parto, e há um mapa que diz isso

Uma equipa de investigadores criou um atlas que mapeia com precisão como as células do feto e da mãe comunicam entre si durante o parto e identificou diversas características que podem ser monitorizadas durante a gravidez.

Investigadores liderados pela Wayne State University, dos Estados Unidos, e que publicaram os resultados na revista Science Translational Medicine, aplicaram tecnologias de célula única a dados de mulheres grávidas.

Graças a este mapa, descobriram várias assinaturas sanguíneas que podem ser monitorizadas durante a gravidez, bem como outros sinais que podem ser aplicados para ajudar a prever casos de parto prematuro, referiu esta revista, em comunicado.

O parto é um processo altamente complicado que envolve sinais bioquímicos e fisiológicos coordenados, quer da mãe, quer do feto. Algumas investigações sugerem que os nascimentos prematuros podem ocorrer quando estas vias estreitamente interligadas são interrompidas.

A equipa aproveitou o potencial do sequenciamento de RNA para examinar a atividade de células individuais em tecidos placentários de 42 mulheres, que tiveram o parto a termo [tempo normal de gestação].

Além disso, analisaram dados de sequenciamento de RNA em amostras de sangue de um grupo separado de mulheres que incluía 159 que deram à luz a termo, 37 que tiveram parto prematuro espontâneo e 63 que tiveram rutura prematura da membrana.

Os investigadores conseguiram assim construir um atlas completo das interações celulares feto-maternas e das vias envolvidas no parto.

Além disso, identificaram diversas assinaturas no sangue materno que podem ser monitorizadas durante a gravidez e o parto. As mulheres que posteriormente tiveram parto prematuro mostraram alguns destes sinais no início da gravidez, de acordo com a publicação.

com LUSA