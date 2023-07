O amor e a amizade são mais parecidos do que acha. Porquê?

Atualmente, na sociedade, as histórias de amor são sempre mais centrais e “vendem mais” do que as histórias sobre amizade, que saltam sempre para segundo plano. Até de modo cultural, é-nos feito acreditar que o amor e o romance são poderosos e mais importantes do que a amizade. Mas será que haveria maneira de os colocar em planos iguais ou até de ambos os sentimentos estarem interligados? Parece que sim.

Vários estudos científicos já puderam confirmar que o amor pode estar intrinsecamente ligado à amizade. Num estudo recentemente publicado pela revista “Evolutionary Anthropology”, o pesquisador da Universidade do Texas Aaron Sandel sugere que a compreensão que agora temos sobre o amor pode estar errada. Apesar da maioria dos antropólogos acreditar no vínculo entre mãe e filho, o especialista coloca a hipótese de que o amor pode ter a origem na amizade entre pessoas do mesmo sexo.

Então, a origem do amor está na amizade? Com dez anos de teste à sua hipótese a observar chimpanzés, o pesquisador notou que as fêmeas e os machos criavam laços platónicos fortes com as suas contrapartes masculinas e femininas. “Isso levanta a possibilidade de que, nos humanos, o amor tenha origem em amizades entre indivíduos do mesmo sexo”, afirma Aaron Sandel.

Antes disto, outros estudos demonstraram a forte conexão entre amor e amizade. Uma pesquisa de 2019 descobriu que o sucesso de amizades entre pessoas do mesmo sexo, na adolescência, teve um impacto ao longo da vida na felicidade e no sucesso de um relacionamento romântico. Ou seja, aprendemos que as nossas primeiras amizades nos ensinam a formar relacionamentos românticos saudáveis com o passar dos anos.

Em 2017, outro trabalho mostrou que geralmente nos sentimos amados pelos nossos amigos tanto quanto pelos nossos parceiros amorosos. Um estudo de 2021 provou que cerca de dois terços dos casais namoram pela primeira vez com amigos.

Assim, o amor e a amizade são parecidos e têm a sua origem um no outro. São ambos sentimentos poderosos e nenhum se sobrepõe ao outro. As amizades podem ser tão significativas quanto os romances, uma vez que a amizade está na base do amor.