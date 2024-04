Cestas para usar e abusar este verão. Opções a partir de 15,99€

Com a chegada das altas temperaturas, voltam a entrar em cena as cestas. Estas malas, muitas vezes em ráfia ou palha, são ideais para quem procura dar um toque mais leve ao look.

Ficam bem com vestidos fluidos, blusas florais e até saias com volume, uma das tendências da estação, como lhe demos conta aqui.

A Delas.pt reuniu algumas opções que, além de poderem ser conjugadas de diversas formas, têm preços para todos os bolsos. Confira a lista abaixo.

Tote Bag em Fibra Natural, na Pull&Bear, 25,99€

Mala Cesta Classic Panier, na Celine, 540€

Mala Bucket Pequeno Efeito Ráfia, na Misako, 27,99€

Mala Ráfia Alça Entrançada, na Cortefiel, 59,99€

Scalpers Mini Mala Cesta, no El Corte Inglés, 59,90€

Mala Tipo Saco Preta, na Tous, 135€

Mala em Ráfia, na Salsa, antes 69,95€ depois 39,95€

Cesto Pequeno Natural, na Lefties, 15,99€