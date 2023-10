Peças sem costas para aguentar a vaga de calor. Sugestões a partir de 12,99 euros

Com os termómetros a apontaram temperaturas altas em pleno mês de outubro, começa a ser difícil arranjar peças para suportar o calor. As opções com costas descobertas, como tops ou vestidos, são excelentes e são uma das grandes tendências deste outono nas lojas.

A Delas.pt reuniu algumas sugestões que não vai querer perder. No entanto, há um aspeto que deve ter atenção: quando anoitece, é possível as temperaturas baixarem, por isso não descarte os casacos.

Top de costas descobertas jacquard, na Bershka, 22,99€

T-shirt costas descobertas, na Bershka, 12,99€

Top halter de linho, na Zara, 22,95€

Vestido halter de costas descobertas, na Zara, 35,95€

Vestido com costas descobertas, na Stradivarius, 19,99€

Vestido comprido com costas descobertas, na Stradivarius, 22,99€

Colete com costas descobertas, na Zara, 22,95€

Top estampado com abertura nas costas, na Mango, 19,99€

Vestido volumoso com recortes, na H&M, 49,99€

Vestido slip, na H&M, 39,99€