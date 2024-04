Expocosmética arranca este sábado recheada de novidades, formações e um concurso

A feira da beleza está de volta à Exponor, no Porto, para mostrar e revelar as tendências na área da “Cosmética, Estética, Cabelo Unhas e Maquilhagem”, olhando também para o universo masculino na beleza, um setor em franco crescimento. Tudo subordinado ao tema it’s not about age (não é sobre idade, em tradução literal) e que pretende explorar a diversidade da beleza em todas as faixas etárias.

Nesta edição, a Expocosmética traz uma novidade: mais formação para quem quer ficar a saber mais, naquela que será a primeira edição da Beauty School. “Nasce uma Academia de Formação que se baseia em três principais objetivos: a qualificação dos visitantes da feira em diferentes áreas da beleza, a transmissão de competências técnicas por parte de profissionais de renome e o cultivo da confiança e de uma visão empreendedora, essenciais para que se prospere num setor tão dinâmico”, revela a entidade organizadora do evento em comunicado.

“Compreendemos a necessidade de construir algo maior, que acompanhe a irreverência, a criatividade e a força que este mercado tem vindo a alcançar. Assim, queremos proporcionar um ambiente de aprendizagem inspirador, onde a inovação e o conhecimento se encontram para garantir que os nossos visitantes adquiriram os insights essenciais para o crescimento das suas carreiras e negócios”, detalha, citada na nota enviada à redação, Amélia Estevão, diretora de marketing da Exponor.

Por isso e para lá dos 120 expositores presentes na mostra, a formação será repartida pelos três dias, embora algumas estejam já esgotadas. Mas a 7 de abril haverá workshop na área da “Estética e na partilha de novas técnicas e procedimentos específicos, bem como dicas sobre gestão”. Na segunda-feira, 8, o dia será dedicado ao cabelo “com encontros de networking e coaching no ramo da barbearia, da parte da manhã; à tarde haverá demonstrações de técnicas e procedimentos inovadores. No mesmo dia, vai decorrer uma formação intensiva de Design e Micropigmentação de sobrancelhas”, refere a mesma nota.

“A bilheteira está disponível no site oficial, com ingressos que vão desde os 30 aos 150 euros. As inscrições podem ser feitas nos setores de formação ainda disponíveis (estética, cabelo e micropigmentação) e cada um apresenta a opção da agenda da manhã, tarde, ou dia completo. Todos os inscritos terão ainda direito ao Certificado de Participação, ao Merchandising Beauty School e acesso aos coffee-breaks”, indica o comunicado.

A influencer, maquilhadora e empresária Inês Mocho surge como “rosto oficial e abre concurso para se juntarem mais duas novas caras” num desafio que procura candidatos entre os 18 e os 25 anos e os 50 e os 65, residentes em Portugal.

Para a embaixadora do evento, a beleza está associada ao cuidado e amor-próprio, que deve ser celebrado em todas as idades. “Esta é uma das minhas grandes ‘bandeiras’. Cuidar de mim e dos meus, tanto a nível físico como a nível mental, emocional e espiritual. Preocupo-me em cuidar do bem-estar da minha filha, para que ela entenda a importância de cuidarmos de nós, da mesma forma que aprendi com a minha mãe. Quero passar-lhe a ideia de que todas as idades trazem uma beleza diferente, por isso cuidados diferentes”, refere, citada em comunicado.