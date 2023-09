Pintar o cabelo em metade do tempo? Marca portuguesa garante que é possível

Pintar o cabelo pode ser uma verdadeira tortura, principalmente para quem está com o tempo contado. Aquela meia hora a 45 minutos com tinta no cabelo pode ser reduzida para metade, segundo promete a marca portuguesa de produtos capilares.

O tempo de coloração é reduzido, mas e os efeitos secundários? “Os óleos de argão e linhaça nutrem e a vitamina E, um antioxidante natural, acalma o couro cabeludo, garantindo ainda que as cores se mantêm vivas e brilhantes durante mais tempo”, assegura Maria Freitas, Hair Procuct Manager da Andreia Professional, em declarações à Delas.pt.

Ainda assim, o tempo de cada coloração Color Speed Plus depende da gama escolhida para o processo. Cada cabelo é um cabelo e, por isso, é importante estar atenta às necessidades. Os cabelos pintados necessitam, também, de alguns cuidados específicos, como antioxidantes e hidratantes, “de modo a combater a oxidação dos pigmentos e prolongar a cor”.

Segundo a marca Andreia Professional avança, em comunicado, este acelerador de coloração é composto por um “óleo capaz de reduzir até 50% o tempo de pose dos serviços de coloração, sem comprometer a qualidade dos resultados”.

“A nossa maior motivação são sempre os profissionais e, nesse sentido, desenvolvemos um produto diferenciador com o objetivo de otimizar os serviços de coloração, e aumentar a produtividade do colorista. Rentabilizando assim o tempo, durante todo o ciclo de coloração capilar profissional”, referiu Maria Freitas, Hair Procuct Manager da Andreia Professional, em declarações à Delas.pt.

Apesar de estar à venda em todos os revendedores da marca distribuídos por território nacional e internacional, o produto foi “criado e especialmente desenvolvido a pensar nos profissionais”. “Ao reduzir o tempo de pose, aumenta a produtividade e rentabilidade, podendo assim, realizar mais serviços de coloração diariamente. Com foco nesta estratégia, e dado que o tempo é cada vez mais escasso, também o cliente final beneficia desta tecnologia, uma vez que lhe permite reduzir o tempo despendido durante o serviço de coloração capilar, sem comprometer a qualidade dos resultados”, notou a porta-voz.