Vem aí coleção de maquilhagem inspirada em ‘Bridgerton’

À boleia da aguarda estreia da terceira temporada da série Bridgerton, da plataforma de streaming Netflix, com quatro episódios previstos para 16 de maio e os restantes a 13 de junho, chega uma coleção de maquilhagem inspirada nesta produção de sucesso da Shondaland.

“A nova coleção dá vida ao requinte da Regency com um toque simples, mas moderno. Os produtos de rosto, olhos e lábios proporcionam uma perfeição luminosa, apresentando um conjunto incrível de cores, eyeliners arrojados e detalhes em pérolas e cristais”, detalha, em comunicado, a marca de maquilhagem Kiko Milano, que estabelece esta parceria exclusiva intitulada Kiko x Bridgerton.

A mesma insígnia revela que são apresentados “oito produtos especialmente criados para esta coleção”, apostada nas “texturas opulentas, pós suaves e traços contrastantes e marcantes”. “A borboleta característica da série voa pela embalagem exterior, com designs que representam o crescimento, a mudança e o romper com as normas sociais”, lê-se no comunicado.