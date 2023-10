Portugal Fashion. Atrasos nos fundos comunitários podem pôr fim a evento da moda nacional

A Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) alertou esta sexta-feira, 13 de outubro, que a 53.ª edição do Portugal Fashion, evento de promoção de moda que está a decorrer até sábado no Porto, pode ser a última, devido aos atrasos dos fundos comunitários.

Num comunicado de imprensa, com o título Edição do Portugal Fashion pode ser a última devido aos atrasos dos fundos comunitários, a ANJE explicou que as edições do Portugal Fashion estavam a ser financiadas por fundos comunitários do Portugal2020, mas que esse quadro de apoios acabou e o “quadro Portugal 2030 ainda não tem candidatura aberta”.

Com base na promessa de financiamento que o Governo fez, em outubro de 2022, para a realização do Portugal Fashion, a ANJE avançou com a realização das últimas edições do evento: outubro de 2022, março de 2023 e a que está a decorrer no Museu do Carro Elétrico até sábado.

“No entanto, os atrasos no processo de atribuição dos fundos europeus prometidos têm estado a pressionar as contas da associação, que, no próximo ano, admite não conseguir repetir o esforço feito até aqui, porque significaria pôr em causa a viabilidade financeira da ANJE”, lê-se no comunicado de imprensa.

A ANJE continua a acreditar que vai conseguir, em “conjunto com o Governo”, criar uma solução, até porque a próxima edição do Portugal Fashion, a realizar-se, acontece em março de 2024.

A ANJE, por projetos realizados nas áreas de empreendedorismo, internacionalização, sustentabilidade, inovação e moda, recebeu, entre 2016 e 2022, cerca de 22,5 milhões de euros.

Fundado pela ANJE em 1995, o Portugal Fashion é um projeto promocional da moda de autor, do ‘design’ e da indústria da moda em diferentes áreas setoriais, representado de forma permanente mais de 30 ‘designers’ e marcas portuguesas do setor da indústria têxtil e do calçado, prestando apoio complementar, a cada edição, a 10 criadores de moda internacionais que procuram o projeto para se desenvolverem a partir de Portugal.

A 53.ª edição do Portugal Fashion arrancou dia 10 de outubro, dia em que o evento esteve dedicado ao projeto Canex Presents Africa @ Portugal Fashion, em que foi realizado um “roteiro industrial para identificar possíveis parceiros de produção”.

Até sábado, o Portugal Fashion vai apresentar novas coleções de ‘designers’ emergentes e consagrados dando também palco à indústria de calçado e acessórios, à mostra de moda sustentável iTechStyle Green Circle by Citeve e à produção de joalharia com o desfile Gondomar Original Jewellery.

LUSA