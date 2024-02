Seleção portuguesa goleia Coreia do Sul em “dia maravilhoso para o futebol feminino”

A seleção portuguesa feminina de futebol goleou esta terça-feira, 27 de fevereiro, a congénere da Coreia do Sul por 5-1, em jogo de preparação disputado no Estádio António Coimbra, no Estoril.

“Antes de mais, quero aproveitar para dizer que hoje é um dia maravilhoso para o futebol feminino. Acima de tudo, além desta exibição, há também as nossas sub-17, que conseguiram o apuramento para o Europeu”, afirmou o selecionador Francisco Neto no final do encontro.

Com golos de Joana Marchão (18), Telma Encarnação (37), Andreia Faria (45) e Jéssica Silva (45+2), com esta última a ‘bisar’ já na segunda parte, ao anotar o quinto golo, aos 52, esta é a segunda vitória da equipa feminina de futebol inseridos na preparação para a fase de qualificação para o Europeu de 2025.

“A verdade é que estou, acima de tudo, muito feliz pela exibição da equipa, acho que fizemos uma primeira parte excelente e a exibição foi de encontro ao que trabalhámos durante a semana”, afirmou Jéssica Silva. A atleta do Benfica lembrou que “naturalmente que ainda estamos em processo de adaptação, mas acho que fizemos as coisas bem e, sobretudo na primeira parte, tivemos muito mais critério e fomos de encontro ao que trabalhámos durante a semana”.

“Sabemos que a Coreia do Sul é uma excelente equipa, fez algumas surpresas durante o último Mundial e quem está atento ao futebol feminino sabe-o. Portanto, hoje, e no jogo anterior, mostrámos que somos uma equipa bastante competente e que somos capazes de jogar contra qualquer seleção”, declarou ainda a futebolista, concluindo: “É claro que ganhar os dois jogos nos dá confiança, mas, lá está, isto é um processo que não para e temos de continuar a trabalhar e continuar a assimilar os diferentes processos e sujeitas àquilo que o professor nos diz. Acho que todas saímos com muito boas sensações e muito felizes”.

com Lusa