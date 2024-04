The Body Shop. Administradores querem “acordo voluntário” para salvar negócio

Os administradores da The Body Shop estão a insistir em alcançar um “acordo voluntário” para que a empresa possa prosseguir o negócio e pagar as dívidas ao longo do tempo, afirmou esta sexta-feira, 5 de abril, a retalhista de produtos de beleza.

Os administradores da empresa britânica, especializada em cosmética, produtos de beleza e perfumes, afirmam que “obtiveram o apoio da Aurelius, a empresa que comprou a The Body Shop há menos de quatro meses, para avançar com este plano”, noticia a Bloomberg, citando a agência Press Association (PA Media Group).

“Os administradores afirmaram que as 600 mil libras esterlinas (556 mil euros) que a The Body Shop deve aos trabalhadores a título de salários, contribuições para a reforma e subsídios de férias serão pagos na totalidade no âmbito do plano”, acrescentam.

A empresa entrou em insolvência no início de fevereiro deste ano, depois das previsões anteriores sobre o montante de fundos de que precisava para continuar o negócio se terem revelado demasiado baixas.

Nas semanas seguintes, os administradores afirmaram que seriam “perdidos centenas de postos de trabalho e dezenas de lojas encerrariam”.

A The Body Shop previa antes de entrar no processo de insolvência que necessitaria de um financiamento de 63 milhões de libras esterlinas (cerca de 58,3 milhões de euros), apesar de posteriormente ter revisto em alta a previsão para “mais de 100 milhões de libras esterlinas (92,5 milhões de euros)”, segundo um relatório enviado pelos administradores aos credores.

Esta diferença, combinada com o “fraco desempenho comercial” da The Body Shop, significava que os acionistas “não podiam comprometer-se com o nível de financiamento exigido”, advertia um relatório da FRP Advisory.

O acordo com a Aurelius para comprar a Natura & Co, cotada na bolsa de Nova Iorque, foi anunciado em meados de novembro do ano passado. Mas os administradores afirmaram que, uma vez concluída a aquisição, “tornou-se evidente que a posição de tesouraria a curto prazo era pior do que a que tinha sido prevista”.

A Body Shop foi fundada por Dame Anita Roddick em 1976, a partir de uma pequena loja em Brighton, e construiu a sua reputação ao vender produtos baseados no comércio justo.

Em 2017, a Natura comprou a empresa e “tentou regressar (…) aos seus princípios fundadores”, mas sem sucesso.

Quando foi comprada pela Aurelius, a empresa tinha 197 lojas no Reino Unido, operava diretamente em 20 outros países e tinha franquias noutros 68 países.