Como fazer frente a dias ventosos. 36 formas de não deseperar

Cinco distritos do continente vão estar sob aviso amarelo desde esta quarta-feira, 10 de maio, devido à previsão de vento forte. Rajadas que se vão abater sobre o território pelo menos até ao fim desta semana.

O alerta foi dado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e fazendo especial referência aos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja, que vão estar sob aviso amarelo por registarem ventos fortes com rajadas até 75 quilómetros por hora entre as 12.00 horas de quarta-feira, 10 de maio, e as 12.00 de sexta, 12 de maio.

A estes cinco distritos juntam-se, a partir das 12.00 de quinta-feira, 11 de maio, e até às 00.00 de sexta-feira, 12, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, também devido ao vento forte.

Os cabelos vão, por isso, voar por todo o lado. E se os rabos-de-cavalo são uma das tendências do momento, eles revestem-se agora da especial utilidade. Há, contudo, múltiplas opções para fazer face a esta ventania e que a podem ajudar a receber este vendaval da primavera com outra atitude. Positiva, claro!

Espreite algumas das boas razões para sair à rua, abrir os braços e sentir o vento na cara… mas não os fios de cabelo nos olhos e na boca.

Resin Hair Claw, Parfois, 5.99€

Scrunchie com pormenor de lenço, na H&M, 7.99€

Set hairband and scrunchie,, duas peças, C&A, 4.99€

Set Of Hair Elastics, Parfois, 3.99€

Silver Pearl & Rhinestone Flower Hair Comb, Claire’s, 4.99€

Tortoiseshell Accordion Headbands, catanho, duas peças, Claire’s, 2.49€

Acessório para a cabeça de corrente de strass, H&M, 59.99€

Adjustable Beaded Cap, Parfois, 22.99€

Bandana de Crochet, da Énfasis, no El Corfte Inglés, 29.99€

Bandolete Efeito palha, Vilanova, 9.99€

Bandolete Floral com Filigrana, Sfera, no El Corte Inglés, 6.99€

Bandolete Larga Cruzada – Cor de Mostarda, Araban, no El Corte Inglés, 9.93€

Bandolete nó topo, Primark, 3.50€

Blushing Pink Rose Hair Swag, Claire’s, 5.99€

Boné beisebol clássico, Primark, 3.50€

Boné em Denim, Salsa, 25.95€

Casquete strass, Berskha, 12.99€

Chapéu bucket de ráfia natural, Salsa, 29.95€

Chapéu de palha, H&M,15.99€

Clockhouse, chapéu, C&A, 9.99€

Denim Cap, Parfois, 15.99€

Fita com Bordado de Fantasia, Sfera, no El Corte Inglés, 4.99€

Gancho de cabelo oval com cor, Vilanova, 5.99€

Elástico Frufru com Laço Vichy, Siena, no El Corte Inglés, 7.95€

Gancho para Cabelo Dourado, Vilanova, 5.99€

Gorro bucket algodão Flowers Full laranja, Bimba y Lola, 48€

Gorro bucket ráfia verde, Bimba y Lola, 48€

Hair Comb With Flowers, Parfois, 17.99€

Lenço cetim skinny, Primark, 3.50€

Lenço em cetim, H&M, 9.99€

Mola de Cabelo Melancia de Acetato, no El Corte Inglés, 12.99€

Mola para o cabelo em metal, na H&M, 4.99€

Multipack de 2 scrunchies, na C&A, 3.99€

Pack 2 molas concha, na Primark, 3.50€

Pack 6 elásticos cabelo padrão floral micro, Primark, 3.50€

Pack de 3 elásticos de cabelo de veludo às cores, na Berskha, 3.99€