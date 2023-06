Acorda com a barriga inchada? Eis as três razões mais frequentes e como as evitar

A alimentação saudável, os bons hábitos de hidratação e o exercício físico são fatores inalienáveis de uma barriga lisa. Apesar de o volume de dietas e restrições começarem a avolumar-se por esta altura do ano, dificilmente alguma delas redundará no resultado desejado enquanto não cumprir aqueles três pontos.

Porém, eles podem não ser suficientes para debelar o problema que a afeta e que, no limite, poderá requerer a necessidade de ouvir um médico especialista. Contudo, ainda antes de lá chegar, nada impede de verificar estas três eventuais razões que a podem estar a levar a sofrer daquela condição.

Veja abaixo o que pode estar a causar esse mal-estar físico, mas que também pode ter efeitos psicológicos, e analise se pode começar a lidar com eles já.

Descansar corretamente: Não basta restringir o que ingere. O sono de qualidade é retemperador para todos os sistemas do corpo, tendo efeitos benéficos mais do que comprovados em matéria de equilíbrio hormonal e, consequentemente, inchaço matinal. Para conseguir resultados, deve cumprir uma rotina de descanso com hábitos regulares e num ambiente tranquilo. Uma nota importante a relevar passa por referir que o sono de qualidade pode evitar a retenção de líquídos, que provoca um maior volume corporal.

Relaxar: O stress constante age sobre o sistemas digestivo – e não só – e deixa marcas que podem depois refletir-se no inchaço matinal. Por isso, recomenda-se que, ao acordar e ao deitar, cumpra um ritual de minutos de acalmia, com recurso a respiração profunda e a técnicas de relaxamento. São muitas as aplicações e tutoriais que pode encontrar no YouTube e que a podem ajudar nesta tarefa.

Alimentos que devem mesmo ser evitado: Concordando com o facto de alimentação saudável ser ponto essencial nesta luta contra o inchaço matinal, é importante restringir ou anular que decididamente faz mal ao corpo. Entre os maiores inimigos estão os produtos processados, ricos em açúcares e gorduras saturadas, e o álcool.