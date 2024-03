Da manhã para a noitada. Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves vão ser DJs

Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves são vozes do programa matutino da Rádio Renascença As Três da Manhã e agora vão ser as DJs da pista por uma noitada.

A 10 de Maio, o trio vai estar no Capitólio, em Lisboa, a pôr música e a dançar. “Diretamente da rádio para a pista, as sextas-feiras loucas das Três da Manhã vão sair do estúdio com a rubrica Anda, Paula, que é a nossa música!, o espaço em que os ouvintes partilham qual a música que os faz saltar para a pista de dança”, lê-se no comunicado emitido pela emissora.

As portas para este espetáculo de DJs, cujos bilhetes custam 20 euros, abrem às dez da noite.