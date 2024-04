Soldados israelitas alvejaram palestiniana que tentou esfaqueamento na Cisjordânia

O Exército israelita anunciou esta segunda-feira, 8 de abril, ter alvejado uma mulher palestiniana após uma alegada tentativa de esfaqueamento num posto de controlo a leste da cidade de Tubas, no norte da Cisjordânia.

Segundo os militares israelitas, a mulher considerada terrorista chegou ao posto de controlo e “depois de se recusar a identificar-se, tentou esfaquear os soldados que se encontravam no local”.

“Os soldados responderam abrindo fogo e neutralizando a terrorista. Não há vítimas entre as nossas forças”, acrescentou.

De acordo com a agência noticiosa palestiniana WAFA, a mulher palestiniana ficou ferida depois de ter sido baleada no posto de Tayasir, que foi encerrado em ambas as direções pelas forças israelitas na sequência do incidente.