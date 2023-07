As cores para usar nas unhas dos pés nesta estação das sandálias

O calor é sinónimo de roupa fresca e de poder ter a maior parte do corpo à vista. Braços, pernas, barriga. E os pés, claro. O verão é a estação das sandálias e, para isso, a pedicure tem de estar em dia para ser posta para jogo.

A hidratação é muito importante, uma vez que a pele dos pés é bastante seca. Além desse passo, as cores a usar nas unhas são sempre um dilema e preocupação. Das cores do verão, aos desenhos e às tendências da época, reunimos alguns dos tons em que pode apostar para uma pedicure impecável.

A nova tendência é a das unhas “lip gloss”. Isto é, cores claras, mas com aquele brilho eterno adicional parecido ao de um gloss labial. Tons bege e rosas-claro são os mais indicados para esta tendência.

O metálico, principalmente o prateado, é uma das cores para o calor. Este tom remonta para a tendência crescente do “Y2K”, que é a moda do início dos anos 2000. A fazer contraste aos tons metálicos vem o amarelo-limão. Aquela cor cítrica que realmente faz lembrar o verão e a tardes passadas à beira da piscina a beber limonada.

Verde e azul, cores que não poderiam faltar nesta estação das sandálias. Quanto ao primeiro, pode apostar em “50 tons de verde“. Qualquer cor que se insira na categoria “verde” é válida. Já para o azul, não é o mesmo. A tendência é o azul cor de céu. Aquele mais clarinho, de dias de verão.

O branco corretivo nunca falha. É a cor perfeita para contrastar com aquele bronze dourado de meter inveja. Outra cor que tem vindo a ser tendência nos últimos anos é o lilás.

As sereias e o “mermaidcore” são tudo o que se vê nas redes sociais. Para fazer alusão a esse tema pode optar por tons com acabamento cromático ou acabamento brilhantes para relembrar as caudas das sereias.

O vermelho e o coral nunca faltam. O verão é sinónimo de cores vivas. E nada traz mais vida do que um bom conjunto de unhas pintadas com vermelho ou coral.

Há mais uma cor que não podia faltar. A Barbie tem invadido o mundo. Com as gravações e a chegada do novo filme da icónica boneca (e até a falta da cor rosa Barbie no mercado), o tom que lembra a personagem não podia faltar. O rosa Barbie é único e vai fazer sucesso este verão.

Agora que sabe em que cores pode apostar, é correr para fazer a manicure e arrasar as novas sandálias que adquiriu para o verão.